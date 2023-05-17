Çin balıkçı gemisi 'Lupenglaiyuanyu 8' Hint Okyanusu'nda alabora oldu Çin'de büyük bir balıkçı teknesinin alabora olması ve içinde bulunan 39 kişilik mürettebattan haber alınamaması dünyada üzüntü ile yankılandı.

AA

Olay dün öğleden sonra yaşandı.

Çin bandralı balıkçı gemisinin, Hint Okyanusu'nda alabora olduğu bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, gemideki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor.

Çin, bölgedeki en büyük balıkçı filosuna sahip.

Balıkçı gemileri, aynı zamanda Sahil Güvenlik birimlerinin destek gücü

Çin'de, Sahil Güvenlik birimleri tarafından zaman zaman destek gücü olarak kullanılan balıkçı gemileri açık denizlerde uzun zaman geçiriyor.

Gemi aranıyor

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı "Lupenglaiyuanyu 8" adlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler Sahil Güvenliği, gemininen son görüldüğü mevkide

Filipinler Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve Çin'in Manila Büyükelçiliği ile temasta olduklarını, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son görüldüğü bölgenin çevresine sevk edildiğini kaydetti.

"Kazanın nedeni fırtına ve yüksek dalgalar olabilir"

Gemi kazasının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmasa da açık denizde fırtına ve yüksek dalgaların bu tür kazalara yol açabildiği biliniyor.