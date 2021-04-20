Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den daha adil dünya düzeni çağrısı

Katıldığı bir forumda konuşma yapan Şi Cinping, dünyanın hegemonya değil, adalet istediğini belirtti.

Çin, Joe Biden yönetimindeki ABD'yi ticarette ve jeopolitik açıdan hegemonik olarak davranmakla suçluyor.

ABD ise Çin'in Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle "ciddi endişe" duyduğunu söylüyor.

"DÜNYA ADALET İSTİYOR"

Bo'ao Asya Forumu'na katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bazı ülkelerin "bariyerler inşa etme" ve "ayırma" çabalarını eleştirdi, hegemonik güç yapılarının reddedilmesi çağrısında bulundu.

"Dünya adalet istiyor, hegemonya değil." diyen Şi, sözlerini "Büyük bir ülke, daha fazla sorumluluk üstlendiğini göstererek büyük bir ülke gibi görünmelidir." dedi.

ÇİN'İN REFORM TALEBİ

Şi, sözlerinde herhangi bir ülkeden bahsetmese de eleştiri oklarının hedefinin ABD olduğu belirtiliyor.

Pekin'in, uzun zamandır küresel yönetim sistemi için reform talebi olduğu biliniyor.

ABD İLE ÇİN'DEN İKLİM İŞ BİRLİĞİ

Bununla birlikte, Washington ile Pekin arasındaki gerilime rağmen, her iki taraf da iklim değişikliğine karşı ortak mücadele kararı aldı.

Geçen hafta, ABD İklim Özel Elçisi John Kerry, Şanghay'da Çinli mevkidaşı ile bir araya geldi.

Her iki ülke, emisyon oranlarını düşürmek için "somut eylemler" üzerinde anlaşmaya vardı.