İHA
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güneydoğu Asya gezisinin ilk durağunda Singapur'da mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.
Mevkidaşı kravatsız karşılayınca kravatını çıkardı
Başkent Singapur'daki Botanik Bahçe'ye akşam yemeği için gelen Yi, burada Balakrishnan tarafından kapıda karşılandı. Karşılama sırasında Balakrishnan'nın kravatsız olduğunu fark eden Yi, kravatını çıkardı.
"Diplomatik jest" olarak yorumlandı
Wang'ın ardından yardımcıları da kravatlarını çıkarırken, Wang'ın bu hareketi diplomatik jest olarak yorumlandı.
Yi ve Balakrishnan arasındaki görüşmede, Singapur ve Çin arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu açıklandı.