Giresun'da doktorlar birbirlerini darbetti Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene için giden bir doktorla, muayene olmak istediği doktor arasındaki tartışma kavgaya döndü.

İHA

Sağlıkta şiddet bu defa doktorlar arasında gerçekleşti.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üroloji'ye muayene için gelen isminin açıklanmasını istemeyen bir doktorla muayene olmak istediği Doktor Uğur Semiz arasında tartışma çıktı.

İki doktor arasında çıkan sözlü tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönerken, doktorlar birbirlerinden şikayetçi oldu.

"Saldırı hakkında hukuki süreç başladı"

Olayla ilgili açıklama yapan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız.” dedi.

"Görevi başındayken darbedildi"

Giresun Tabip Odası ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Asistan hekimlerinden Dr. Uğur Semiz bugün saat 15.30 sularında görevi başındayken bir hastası tarafından darbedilmiştir. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” açıklamasını yaptı.

"Müdafaa hakkımı kullandım"

İsmini açıklamak istemeyen doktor ise “Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullanacağım” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)