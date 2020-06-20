Çin: Korona aşısını yıl sonunda tanıtacağız

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınında her gün vaka ve ölümlere yenileri ekleniyor.

Bu süreçte aşı çalışmaları da tüm dünyada devam ediyor. Bilim dünyasında hummalı bir çalışma söz konusu.

"YIL SONUNDA AŞIYI TANIDATAĞIZ"

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 8,5 milyonu, ölüm sayısı ise 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi.

Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

“SALGIN PEKİN’DE KONTROL ALTINA ALINDI”

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin’in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tatınıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

32 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325’e yükseldi.