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    Çin: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma niyeti yok

    Asya ülkesinin BM Daimi Temsilcisi, "Rusya'dan herhangi bir savaş başlatma niyetlerinin olmadığını duyduk" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:28
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    Çin: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma niyeti yok

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin bir açıklama da Çin'den geldi.

    Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırı yapma niyetinde olmadığını belirtti.

    DİYALOG ÇAĞRISI

    Zhang, tüm taraflara anlaşmazlıkların çözümü için müzakere masasını işaret etti.

    TASS'ın haberine göre, Çinli yetkili, "Tüm ülkelerin, mevcut ihtilafların taraflarının Olimpiyat ateşkes kararına uyması en büyük dileğimdir." dedi ve şunları kaydetti:

    RUSYA'NIN SAVAŞ BAŞLATMA NİYETİ YOK

    "Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, Rusya'dan herhangi bir savaş başlatma niyetlerinin olmadığını duyduk. Şu anda yapmamız gereken, tüm tarafları müzakere masasına oturmaya ve çözümü diyalog yoluyla bulmaya çağırmaktır."

    Çin: Rusya nın Ukrayna ya saldırma niyeti yok #1

    MOSKOVA: SALDIRI HABERLERİ TEMELSİZ

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, son günlerde Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde bulunacağı haberlerinin "temelsiz" olduğunu söylemişti.

    Peskov, Rusya'nın kimseye tehdit oluşturmadığını vurgulamıştı.


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