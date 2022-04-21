Çin, Rusya'ya yaptırımlara karşı çıktı

Ülkenin lideri Şi, isim vermeden Moskova'ya destek çıktı. Açıklamasında Şi, ekonomik ayrışmanın işe yaramayacağını söyledi.

Pekin yönetimi, Ukrayna saldırıları nedeniyle Batı tarafından Rusya'ya yaptırım uygulamamakla eleştiriliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, isim vermeden Rusya'ya ambargolara karşı olduklarını ifade etti.

Tek taraflı yaptırımlara tepki

Asya için Boao Forumu'na video bağlantı yoluyla hitap eden Şi, ülkesinin tek taraflı yaptırımları doğru bulmadığını söyledi.

Çin lideri, ekonomik ayrışma ve tedarik zincirlerini kesmek gibi baskı taktiklerinin işe yaramayacağı konusunda uyardı.

"Güvensizlik temelinde ulusal güvenliğin inşasına karşı çıkmalıyız"

Şi, "Çin, 'güvenliğin bölünmezliği ilkesini' destekleyen küresel bir güvenlik girişimi ortaya koymak istiyor. Güvenliğin bölünmezliği ilkesine sahip çıkmalı, dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi inşa etmeli ve diğer ülkelerdeki güvensizlik temelinde ulusal güvenliğin inşasına karşı çıkmalıyız." dedi.

Reuters'ın haberine göre; Çin, Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarını eleştiriyor, ancak Moskova'ya Pekin'e yaptırım uygulanmasına yol açabilecek yardım sağlamamaya da dikkat ediyor.

İki ülke arasında yakınlaşan ilişkiler

Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler giderek yakınlaşırken, Pekin Rus güçlerinin Ukrayna'daki saldırılarını kınamayı reddediyor. Bunun yerine, Ukrayna krizinden NATO'nun doğuya doğru genişlemesini sorumlu tutuyor.

Şi Cinping, küresel tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için çaba gösterilmesi gerektiğini, bununla birlikte Çin ekonomisinin dirençli olduğunu sözlerine ekledi.