Çin’de 100 bin yıllık dev panda fosilleri bulundu

DHA

Çin'de ilginç keşif...

Pandaların anayurdu olarak anılan ülkede, yeni fosillere rastlandı.

Guizhou eyaletindeki Asya'nın en uzun, dünyanın ise 3’üncü en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası’nda yapılan keşiflerde yeni panda fosilleri bulundu.

100 BİN YILLIK DEV PANDA FOSİLLERİ

2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkarılan Shuanghe Mağarası’nda, 100 bin yıllık olduğu tespit edilen 46 dev panda fosilinin bulunduğu belirtildi.

Araştırmacılar, jeolojik harika olarak adlandırılan Shuanghe Mağarası’ndan 2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkardı.

EVRİM SÜRECİNE IŞIK TUTACAK

Çıkarılan kalıntıların, Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamak için nadir bir örnek sunabileceği düşünülüyor.