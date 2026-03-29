Filistinli bir kızın babasının naaşı başındaki feryadı: Lütfen uyan baba

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne dün İHA saldırılarında bulundu.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinli kardeş Fehmi ve Said Ömer Kaddum'un naaşları kentteki bir hastaneye getirildi.

BABASININ NAAŞI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

İsrail saldırısında yaşamını yitiren iki kardeşin yakınları, cenazelerin başında gözyaşı döktü.

Babası Fehmi Kaddum'u İsrail saldırısında yitiren kız çocuğu Tala Fehmi Kaddum'un feryadı ise yürekleri burktu.

"LÜTFEN BABA, LÜTFEN UYAN"

Filistinli küçük kız, sık sık babasının kan bulaşmış ellerini öptü.

Filistinli kız gözyaşı döktüğü babasının cenazesinin başında çaresizce, "Lütfen baba, lütfen uyan baba, uyan baba, lütfen uyan." diyerek feryat etti.

"SENİ ÖLDÜRENE ALLAH LANET EYLESİN"

Babasının naaşını defin için götürmelerine engel olmak isteyen Tala, "Bırakın babamı, baba, baba... Seni üzene Allah lanet eylesin. Seni öldürene Allah lanet eylesin. Ey Rabbim, onu öldüren ölsün, paramparça olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Hayatın kaybeden Filistinli iki kardeş, hastane bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 692 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedilmişti.