Çin'de 16 suçlu idama mahkum edildi

Çin'in Cıciang eyaletine bağlı Vıncou Orta Halk Mahkemesi, 'Ming ailesi' olarak bilinen suç şebekesi üyeleri hakkında verdiği kararda aralarında şebeke elebaşlarının da olduğu 11 kişiye idam, 5 kişiye ise 2 ila 5 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Mahkeme, kararında komşu Myanmar'ın Şan eyaletine bağlı Kokang bölgesindeki nüfuzlarını kullanan ailenin finansörlerin desteğiyle kurdukları sanayi parkları ve tesisler üzerinden suç faaliyetleri yürüttüğü ve 10 milyar yuanlık (1,4 milyar dolar) kara para trafiğini yönettiği belirtti.

Şebekenin internet ve telefon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize fuhuş suçları işlediğine hükmeden mahkeme, şebekenin 12 üyesini ise 5 ile 24 yıl arası hapse mahkum etti.

Mahkeme, Çin'den iş bulma ve yatırım bahanesiyle kandırdıkları kişileri Myanmar'a getirip tehdit yoluyla suç ağına dahil eden şebeke üyelerini esir tuttukları 10 kişinin ölümünden ve 2 kişinin yaralanmasından da sorumlu tuttu.

ŞEBEKE LİDERİNİN BABASI VE KIZI İDAMA MAHKUM EDİLDİ

Ming ailesinin lideri olarak bilinen Ming Şieşang, Şan Eyalet Meclisi ve Kokang Liderlik Komitesi üyesiyken Ekim 2023'te Çin polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından intihar etmişti.

Ming Şieşang'ın babası Ming Guoping ve kızı Ming Cıncın da idama mahkum edilen şebeke üyeleri arasında yer aldı.

Çin'in Yünnan eyaleti ile Myanmar'ın Şan eyaleti arasındaki sınır bölgesi son yıllarda Çin vatandaşlarını hedef alan telefon ve internet dolandırıcılığı şebekelerinin merkezi haline gelmişti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Temmuz 2023'te vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlara başlamış, bu kapsamda Aralık 2024'e dek Myanmar'dan 53 binden fazla kişi yargılanmak üzere Çin'e iade edilmişti.