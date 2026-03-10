Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı! Saçlarını sarıya boyattı

Ekranların yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te evlenmişti.

Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

"PİŞT"

Evliliklerinde problemler yaşadıkları hatta boşanacakları söylenilen çiftten yeni paylaşım geldi. Sosyal medyada aktif olan Dizer, bu kez de Tatlıtuğ'un yeni imajını yayınladı. Dizer, paylaştığı fotoğraflara da, "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düştü.

Saçlarını sarıya boyatan Kıvanç Tatlıtuğ'un kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı.