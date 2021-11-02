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- Çin'de 22 katlı binanın çatısında çocukların tehlikeli oyunu
Çin'de 22 katlı binanın çatısında çocukların tehlikeli oyunu
Çatıda tehlikeye davetiye çıkaran çocukların oyunu kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 10:52
- Güncelleme : 02.11.2021 - 10:53
Çin'de yüksek katlı binanın çatısında kameraya yansıyan görüntüler, yürekleri ağza getirdi.
Hubei eyaletinin Xianning şehrinde 22 katlı binanın çatısına çıkan çocuklardan biri tehlikeli hareketlere imza attı.
ÇATIDA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN OYUN
Boşluğun üzerinde bir taraftan diğerine atlayan çocuğun ölümle sonuçlanabilecek hareketleri anbean kaydedildi.
Manzarayı görenler, durumu mülk yöneticisine bildirirken, iki çocuk da çatıdan indirildi.
KİLİDİN BOZUK OLMASINI FIRSAT BİLİP ÇATIYA ÇIKTILAR
Çatı kapısının kilidinin hasar görmesi nedeniyle çocukların çatıya çıktığı belirtildi. Yerel basındaki haberlere göre, kilit, daha sonra tamir edildi.
Çin'de 22 katlı binanın çatısında çocukların tehlikeli oyunu ViDEO