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    Çin'de 3 yeni korona vakası kayıtlara geçti

    Çin'de koronavirüs salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 3 yeni vaka kayıtlara geçti. Koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde ise 4 Nisan'dan bu yana yeni vaka bildirilmedi.
    • İHA
    • 04.05.2020 - 17:57
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    Çin'de 3 yeni korona vakası kayıtlara geçti

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında koronavirüs salgınında 3 yeni vakanın tespit edildiğini, yeni vakalarının tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

    CAN KAYBI YOK

    Komisyon, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 82 bin 880'e yükseldiğini belirtirken, salgın kaynaklı can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

    Ülkede ayrıca şu ana kadar iyileşen koronavirüs hastalarının sayısı 77 bin 766 olarak açıklanırken, virüs nedeniyle toplam 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

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