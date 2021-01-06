Asya ülkesinde, farenin binaya tırmanma anı ilginç görüntüler oluşturdu.

Çin'in yüksek binalarında sıra dışı anlar kayda geçti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir fare 30 katlı binaya tırmanırken görüntülendi.

FARE BİNAYA TIRMANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çongçing şehrindeki binada bulunan biri tarafından görüntülenen fare için "Yolunu kaybetti" şeklinde yorumlar yapıldı.

Çin'de 30 katlı binaya tırmanan fare ViDEO