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    Çin'de 30 katlı binaya tırmanan fare

    Asya ülkesinde, farenin binaya tırmanma anı ilginç görüntüler oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 11:25
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    Çin'de 30 katlı binaya tırmanan fare

    Çin'in yüksek binalarında sıra dışı anlar kayda geçti.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir fare 30 katlı binaya tırmanırken görüntülendi.

    FARE BİNAYA TIRMANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

    Çongçing şehrindeki binada bulunan biri tarafından görüntülenen fare için "Yolunu kaybetti" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Çin'de 30 katlı binaya tırmanan fare ViDEO

    Çin de 30 katlı binaya tırmanan fare #1

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