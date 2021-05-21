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    Çin'de 7 büyüklüğünde deprem

    Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 21.05.2021 - 21:34
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 22:10
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    Çin'de 7 büyüklüğünde deprem

    Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaleti 7,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

    Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

    5 SAATTE İKİ BÜYÜK DEPREM

    Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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