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    Çin'de bir asansörde hidrojen dolu balonlar patladı

    Asansöre elindeki hidrojen dolu balonlarla giren bir adam, balonları çakmakla ayırmaya çalıştığı sırada bir alev topu oluştu. Asansördeki 5 kişi, yanıklara maruz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 10:02
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 11:46
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    Çin'de bir asansörde hidrojen dolu balonlar patladı

    1 Kasım tarihinde, Çin'in güneyinde bulunan Hunan Eyaleti'nin Changsha şehrinde dikkatsizlik sonucu bir facianın eşiğinden dönüldü.

    Olay anına ilişkin çekilen bir video, elindeki hidrojen balonlarıyla asansöre binen bir adamı gösteriyor.

    Elinde balonlara asnasöre binen adam, bir kız balon isteyince balonları ayırmak üzere cebinden çakmak çıkardı.

    Çin'de bir asansörde hidrojen dolu balonlar patladı VİDEO

    PATLAMADA 5 KİŞİDE YANIK OLUŞTU

    Baloncu, çakmakla balonları ayırmaya çalıştığı sırada aniden bir ateş topu patladı ve ardından asansördeki insanlar koşarak kaçışmaya başladı.

    Asansördeki beş kişinin hepsi yanıklara maruz kaldı.

    Çin de bir asansörde hidrojen dolu balonlar patladı #1

    Çin de bir asansörde hidrojen dolu balonlar patladı #2

    Çin de bir asansörde hidrojen dolu balonlar patladı #3

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