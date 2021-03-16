Çin'de bir koronavirüs aşısının daha acil durum kullanımı onaylandı

Çin'de bir koronavirüs aşısının daha acil durum kullanımı onaylandı

Asya ülkesinde geliştirilen protein bazlı aşının acil durum kullanımına onay çıktı.

Çin, ülkede dördüncü koronavirüs aşısının acil durum kullanımına onay verdi.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd şirketi ile Çin Bilimleri Akademisi'nin birlikte geliştirdiği protein bazlı alt birim bir aşının acil durum kullanımına onay verdi.

AŞININ ETKİNLİĞİ PAYLAŞILMADI

Bu aşının faz-1 ve faz-2 klinik denemeleri Ekim 2020’de tamamlanırken, faz-3 denemeleri ise Özbekistan, Pakistan ve Endonezya’da yapılıyor.

Aşının etkinliği ve güvenliği hakkında bilgi paylaşılmazken, şirket yetkilileri bu bilgileri ülkenin ilgili makamlarına ulaştıracaklarını belirtti.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLEN AŞILAR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun dünkü açıklamasına göre, ülkede bugüne kadar 64 milyon 980 bin doz aşı yapıldı.

Daha önce CanSino Biologics, Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin aşılarının acil kullanımı onaylanmıştı.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için üç aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

DENEMELER ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.