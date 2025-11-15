Çin'de Chery'nin başarısız tırmanma deneyimi: Tarihi yapıya zarar verdi

- Çinli otomobil üreticisi Chery, Tianmen Dağı'nın 999 merdivenini tırmanmaya çalışırken aracı başarısız oldu.
- Test sırasında aracın kayarak tarihi yapıya zarar verdiği tespit edildi.
- Chery, olaydan dolayı özür dileyerek hasarın onarılacağını ve tazminatın ödeneceğini açıkladı.
Çinli otomobil üreticisi Chery, tanıtım amacıyla ülkenin Hunan eyaletindeki Tianmen Dağı'nın 999 merdivenini tırmanmayı denedi.
Chery, "Cennet kapısı" olarak da bilinen dağdaki 300 metre uzunluğunda olan merdivenleri tırmanmaya çalıştı.
TEST SIRASINDA TARİHİ YAPIYA HASAR BIRAKTI
Chery, test sırasında kayarak tarihi yapının korkuluğunun bir kısmını kırdı.
Başarısız olan Chery test aracı, tarihi yapıya zarar verdi.
TESTİ GEÇEMEDİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Testi de başarısızlıkla sonuçlanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Başlatılan ön soruşturmada, araçtaki güvenlik halatının sabitleme noktasının beklenmedik bir şekilde kopması ile halatın sağ tekerleğe dolanarak motor gücünü engellediği tespit edildi.
'HASAR ONARILACAK' AÇIKLAMASI YAPILDI
Olayın ardından Chery tarafından yapılan açıklamada, yaşananlar nedeniyle özür dilenerek, "Bu kaza herhangi bir yaralanmaya veya doğal çevreye zarar vermedi" denildi.
Şirket, hasarın onarılacağını ve tazminatın da şirket tarafından ödeneceğini bildirdi.