Çin'de Chery'nin başarısız tırmanma deneyimi: Tarihi yapıya zarar verdi

Çinli otomobil üreticisi Chery, tanıtım amacıyla ülkenin Hunan eyaletindeki Tianmen Dağı'nın 999 merdivenini tırmanmayı denedi.

Chery, "Cennet kapısı" olarak da bilinen dağdaki 300 metre uzunluğunda olan merdivenleri tırmanmaya çalıştı.

TEST SIRASINDA TARİHİ YAPIYA HASAR BIRAKTI

Chery, test sırasında kayarak tarihi yapının korkuluğunun bir kısmını kırdı.

Başarısız olan Chery test aracı, tarihi yapıya zarar verdi.

TESTİ GEÇEMEDİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Testi de başarısızlıkla sonuçlanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Başlatılan ön soruşturmada, araçtaki güvenlik halatının sabitleme noktasının beklenmedik bir şekilde kopması ile halatın sağ tekerleğe dolanarak motor gücünü engellediği tespit edildi.

'HASAR ONARILACAK' AÇIKLAMASI YAPILDI

Olayın ardından Chery tarafından yapılan açıklamada, yaşananlar nedeniyle özür dilenerek, "Bu kaza herhangi bir yaralanmaya veya doğal çevreye zarar vermedi" denildi.

Şirket, hasarın onarılacağını ve tazminatın da şirket tarafından ödeneceğini bildirdi.