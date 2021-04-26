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- Çin'de dağdan yuvarlanan kayalar aracın üzerine düştü
Çin'de dağdan yuvarlanan kayalar aracın üzerine düştü
Baba ile oğlu yolda ilerlediği sırada hiç beklemedikleri bir an yaşadı. Düşen kayalar nedeniyle araç hurdaya döndü, iki kişi ölümden son anda kurtuldu.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 12:17
- Güncelleme : 26.04.2021 - 12:23
Çin'de dağdan yuvarlanan kayalar, yürekleri ağza getirdi.
Çongçing şehrindeki korku dolu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Bir araç, karşı yönden geldiği sırada kayalar bir anda dağdan yuvarlandı. Beyaz duman etrafı kapladı.
KAYALARIN ARACIN ÜZERİNE DÜŞME ANI KAMERADA
Araç yol kenarına çarparak dururken, baba ile oğlu kendilerini can havliye dışarı atıp hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananları anlatan Luo Guangping, oğlunu eve götürürken aracın tavanına kaya düştüğünü söyledi.
Yol, düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanırken, kayaların isabet ettiği araç hurdaya döndü.
Çin'de dağdan yuvarlanan kayalar aracın üzerine düştü ViDEO