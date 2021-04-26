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Çin'de dağdan yuvarlanan kayalar aracın üzerine düştü

Çin'de dağdan yuvarlanan kayalar aracın üzerine düştü

Baba ile oğlu yolda ilerlediği sırada hiç beklemedikleri bir an yaşadı. Düşen kayalar nedeniyle araç hurdaya döndü, iki kişi ölümden son anda kurtuldu.