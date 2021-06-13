Çin’de doğalgaz patlaması: 11 ölü

Shiyan kentinde meydana gelen doğalgaz patlamasında en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Çin’in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Shiyan kentinde bu sabah yerel saatle 06.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Zhangwan semtindeki bir mahallede yaşanan patlamanın doğalgaz hattında meydana geldiği, ancak nedeninin henüz belli olmadığı belirtildi.

Çevredeki onlarca binayı etkileyen patlama sonrasında enkaz altından 144 kişi sağ olarak çıkarıldı.

11 KİŞİ ÖLDÜ

Olay sonrası en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 37 kişinin de durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Çin’de doğalgaz patlaması VİDEO

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde camları kırılan binalardan dumanların yükseldiği, savaş alanına dönen mahallenin sakinlerinin yerde acı içinde kıvrandığı görülüyor.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.