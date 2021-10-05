Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanılan erişim sorunuyla birlikte ortaya çıkan internet kesintileri nedeniyle, Çin'de insanların üzerine onlarca İHA düştü.

Dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu devam ederken kullanıcıların, erişim sorunu yaşanmayan platformlardan yaptığı paylaşımlarla olay dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

İNTERNET HİZMETLERİNDE DE KESİNTİ YAŞANIYOR

Facebook tarihinin en büyük kesintilerinden biri olduğu iddia edilen aksaklıkla ilgili çalışmalar hızla devam ederken, internet hizmetlerinde de aksaklıklar yaşanıyor.

İnternetteki kesintiler nedeniyle Çin'de facianın eşiğinden dönüldü.

İNSANLARIN ÜZERİNE GÖKYÜZÜNDEN İHA'LAR DÜŞTÜ

Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar, internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü de görülürken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çin'de internet kesintisi nedeniyle onlarca İHA, insanların üzerine düştü VİDEO