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    Çin'de işçiler, yanlışlıkla gaz borusunu patlattı

    İşçilerin kazara gaz borusunu patlatması sonucu büyük bir yangın çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 11:57
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    Çin'de işçiler, yanlışlıkla gaz borusunu patlattı

    Çin'de gaz borusunun patlaması sırasında korku dolu anlar yaşandı.

    Henan eyaletinin Zhengzhou şehrinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda, inşaat alanı alevlere teslim oldu.

    İnşaat çalışması sırasında işçilerin yanlışlıkla gaz borusunu delmesi sonucu gaz sızıntısı yaşandı.

    İNŞAAT ALANINDA YANGIN PANİĞİ

    Alevlerin bir anda yayıldığı yangında işçiler can havliyle etrafa kaçmaya başladı.

    Yangın kontrol altına alınırken, bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

    Çin'de işçiler, yanlışlıkla gaz borusunu patlattı ViDEO

    Çin de işçiler, yanlışlıkla gaz borusunu patlattı #1

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