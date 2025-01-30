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Haber Merkezi

Çin’in Chongqing kentine bağlı Dazu Bölgesi'nde bulunan Longshui Kasabası'nda 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, yanan bir havai fişeği kanalizasyona attı.

Kız çocuğu fişeği attıktan sonra olay yerinden uzaklaşamaya çalışırken, kanalizasyonda biriken metan gazı aniden büyük bir şiddetle patlamaya yok açtı.

METRELERCE HAVAYA UÇTU

Rögar kapağı ile birlikte metrelerce havaya uçan kız, 3 saniye sonra sırt üstü bir şekilde beton zemine geri düştü.

Olayı görenler, kızın yaklaşık 10 metre havaya uçtuğunu iddia etti.

AYAĞI KOPTU

Yere düştüğü anda bilincini kaybeden genç kızın ağır şekilde yaralandığı ve bir ayağını kaybettiği bildirildi.

O ANLAR KAMERADA

Acil durum ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve kız hastaneye kaldırıldı.

Dazu Bölgesi Acil Durum Yönetim Bürosu’nun açıklamasına göre, kızın birden fazla kırığı, perikardiyal (kalp zarı) kanaması ve baş ile yüz bölgesinde ağır yanıkları olduğu bildirildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan kızın kanalizasyona havai fişek attığı ardından da yaşanan patlama sonucu havaya savrulduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.