Çin’de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon hızını alamadı, evlere çarptı. Kaza sırasında bir kadının, çocuğu kurtarması anbean kameraya yansıdı.

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Baise şehrinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce kaldırıma ardından da evlere çarptı.

Hızı daha da artan kamyonu gören ve evinin önünde oturan bir kadın, durumu fark etti ve yanındaki çocuğu hızla evin içine sürükledi.

KAZA MAHKEMEYE TAŞINDI

Feci kazada kamyon şoförü ve bir kişi yaralandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma mahkemeye taşındı. Davanın devam ettiği öğrenildi.

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