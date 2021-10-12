Euro
10.404
0.06%
Dolar
9.0031
0.02%
Altın
510.54
0.55%
Borsa
1.417
0.07%
Bitcoin
516.579
2.24%
EXEN Coin
22.32
1.45%
23ºC
İstanbul
Hafif yağmur 23 C

    Çin’de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon hızını alamadı, evlere çarptı. Kaza sırasında bir kadının, çocuğu kurtarması anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 14:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin’de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı

    Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Baise şehrinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce kaldırıma ardından da evlere çarptı.

    Hızı daha da artan kamyonu gören ve evinin önünde oturan bir kadın, durumu fark etti ve yanındaki çocuğu hızla evin içine sürükledi.

    KAZA MAHKEMEYE TAŞINDI

    Feci kazada kamyon şoförü ve bir kişi yaralandı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma mahkemeye taşındı. Davanın devam ettiği öğrenildi.

    Çin'de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı VİDEO

    Çin’de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı #1

    Çin’de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı #2

    Çin’de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı #3

    Çin’de kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir