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- Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk, 10 saatte kurtarıldı
Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk, 10 saatte kurtarıldı
40 santimetre çapındaki kuyuya düşen 2 yaşındaki kız, itfaiye ekiplerinin 10 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
- İHA
- 07.06.2021 - 15:59
- Güncelleme : 07.06.2021 - 16:15
Çin’in Yunnan eyaletinin güneydoğusundaki Mengzi kentinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu, 40 santimetre çapında ve 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Çocuğu kuyudan kurtarmak için ekipler seferber oldu.
İŞ MAKİNELERİ İLE KIRILDI
Kuyunun boruları, itfaiye erleri tarafından iş makineleri ile kırıldı.
Genişletilen kuyudan aşağı inilerek küçük kıza ulaşıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
10 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından küçük kız, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.