- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin'de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Çin'de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Sürücü, tahtalar forkliftten düşerken son anda yaptığı hamle sonucu büyük bir tehlike atlattı.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 13:02
- Güncelleme : 18.03.2021 - 13:23
Çin'de motosiklet sürücüsü, son anda ölümden döndü
Guangdong eyaletinde güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü, tahta yüklü forkliftin önünden geçmeye çalıştı.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ
Aşırı yüklenme nedeniyle forkflit öne doğru devrilirken, tahtalar da yere düştü.
Yaşanan tehlikede motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu, motosiklet olayda zarar gördü.
Çin'de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu ViDEO