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    Çin'de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Sürücü, tahtalar forkliftten düşerken son anda yaptığı hamle sonucu büyük bir tehlike atlattı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 13:23
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    Çin'de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Çin'de motosiklet sürücüsü, son anda ölümden döndü

    Guangdong eyaletinde güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü, tahta yüklü forkliftin önünden geçmeye çalıştı.

    ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

    Aşırı yüklenme nedeniyle forkflit öne doğru devrilirken, tahtalar da yere düştü.

    Yaşanan tehlikede motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu, motosiklet olayda zarar gördü.

    Çin'de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu ViDEO

    Çin de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu #1

    Çin de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu #2

    Çin de motosiklet sürücüsü, tahtaların altında kalmaktan son anda kurtuldu #3

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