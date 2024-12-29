AA

Çin Devlet Demir Yolları Grubu, "CR450BF" adı verilen prototipi Pekin'de tanıttı.

Yaşanan gelişmeye ilişkin bilgiler Xinhua'nın haberinde yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, trenin azami hızının saatte 450 kilometre, ticari sefer hızının saatte 400 kilometre olması hedeflendiği öğrenildi.

2025'TE HİZMETE GİRİYOR

Habere göre, CR450'nin prototipinin teknik testlerinin tamamlanarak trenin 2025'te hizmete girmesi hedefleniyor.

Yeni nesil tren için ray teknolojilerinin güncellendiği yeni bir altyapı oluşturulması planlanıyor.

Çin'de halihazırda kullanılan hızlı trenler azami saatte 350 kilometre hıza çıkabiliyor. CR450'nin hizmete girmesiyle, 4 saatten fazla süren Pekin-Şanghay hızlı tren seferinin süresinin 2,5 saate kadar ineceği öngörülüyor.

TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Haziran 2023'te Fucien eyaletinde Fucou ile Şiamın şehirlerini birbirine bağlayan Meycou Körfezi Köprüsü'nde yapılan test sürüşünde trenin hızı saatte 453 kilometreye kadar çıkmıştı.

Çin'in 46 bin kilometreye ulaşan hızlı tren ağı, dünyadaki toplam kapasitenin yüzde 70'ini oluşturuyor. Ülke, hızlı tren ağını 2025'te 50 bin kilometreye çıkarmayı amaçlıyor.