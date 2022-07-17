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Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp

Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp

Çin'de şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de sel sularında kayboldu.