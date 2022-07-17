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    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp

    Çin'de şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de sel sularında kayboldu.
    • 17.07.2022 - 23:54
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    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp

    Çin’in kuzeybatısı ve güneybatısını sel vurdu. Ülkenin güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 6 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de kayboldu.

    3 bin kişi tahliye edildi

    Gansu eyaletindeki Longnan kentinde de etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Uzmanlar, ekstrem hava şartlarının iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

    Çin’in Henan eyaletinde geçtiğimiz yıl haziran ayında da şiddetli yağışlar nedeniyle 398 kişi hayatını kaybetmişti.

    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp - VİDEO

    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp #1

    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp #2

    Çin’de sel felaketi: 12 ölü 12 kayıp #3


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