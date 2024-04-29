CZN Burak, bir kez daha kalpleri fethetti Milyonlarca insanın gönlünde taht kuran iş insanı Burak Özdemir, kendisini görmek isteyen minik Sinem'le bir araya geldi.

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ensonhaber.com

CZN Burak olarak bilinen Şef Burak Özdemir, ‘‘En Güzel Bağ Sevgidir’’ sloganıyla birçok kalbe dokunuyor.

CZN Burak, bu defa kendisiyle görüşmek isteyen minik Sinem ile buluştu.

Görenleri duygulandıran anlar

Minik Sinem ile bir araya gelen ve "En güzel bağ sevgidir." diyen CZN Burak, duygu dolu anları sosyal medyadan "Benim güzel kardeşim Sinem, Burak amcasını çok seviyordu bir araya geldik." notuyla paylaştı.

Elleri olmayan ve yüzünde bazı yaraları bulunan minik Sinem ise CZN Burak ile bir araya geldiği için duygulandı ve Burak Özdemir'e sıkı sıkı sarıldı.

O anları izleyenler de CZN Burak'ı davranışından dolayı tebrik etti.