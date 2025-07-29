Çin'de şiddetli yağış sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi

Çin'i sel vurdu...

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, başkent Pekin'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

30 KİŞİ ÖLDÜ

Resmi verilere göre aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Aralıksız süren sağanak nedeniyle karayollarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kentte sel kontrol çalışmalarına hız verildi. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekipleri ve afet yardım malzemeleri bölgelere sevk edildi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE OLDU

Şu ana kadar 80 bin 332 kişi tahliye edildi.