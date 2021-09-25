Asya ülkesindeki köprüde etkili yağışın ardından oluşan manzara kaydedildi.

Çin'de şiddetli yağış su baskınlarını beraberinde getirdi.

Sichuan eyaletine bağlı Bazhong şehrinde kaydedilen görüntüler, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.

KÖPRÜ ŞELALEYE DÖNDÜ

1980'lerde inşa edilen köprüde biriken sel suları, adeta şelale gibi döküldü. O anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Yerel yetkililer, tehlike altındakileri güvenli yerlere taşırken, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Çin'de su baskını köprüde şelale oluşturdu ViDEO