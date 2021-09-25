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    Çin'de su baskını köprüde şelale oluşturdu

    Asya ülkesindeki köprüde etkili yağışın ardından oluşan manzara kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 09:14
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    Çin'de su baskını köprüde şelale oluşturdu

    Çin'de şiddetli yağış su baskınlarını beraberinde getirdi.

    Sichuan eyaletine bağlı Bazhong şehrinde kaydedilen görüntüler, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.

    KÖPRÜ ŞELALEYE DÖNDÜ

    1980'lerde inşa edilen köprüde biriken sel suları, adeta şelale gibi döküldü. O anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

    Yerel yetkililer, tehlike altındakileri güvenli yerlere taşırken, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

    Çin'de su baskını köprüde şelale oluşturdu ViDEO

    Çin de su baskını köprüde şelale oluşturdu #1

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