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- Çin'de su baskını köprüde şelale oluşturdu
Çin'de su baskını köprüde şelale oluşturdu
Asya ülkesindeki köprüde etkili yağışın ardından oluşan manzara kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 09:14
Çin'de şiddetli yağış su baskınlarını beraberinde getirdi.
Sichuan eyaletine bağlı Bazhong şehrinde kaydedilen görüntüler, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.
KÖPRÜ ŞELALEYE DÖNDÜ
1980'lerde inşa edilen köprüde biriken sel suları, adeta şelale gibi döküldü. O anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.
Yerel yetkililer, tehlike altındakileri güvenli yerlere taşırken, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Çin'de su baskını köprüde şelale oluşturdu ViDEO