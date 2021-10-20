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    Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak

    Çin'de hazırlanan yeni yasa tasarısına göre, çocukların kötü davranışları ya da işledikleri suçlardan ebeveynleri ve vasileri sorumlu tutulacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.10.2021 - 23:13
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    Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak

    Çin'de hazırlanan yasa tasarısıyla çocukların kötü davranışları ya da işlediği suçlar için ebeveynlerin ceza alması planlanıyor.

    SUÇ YA DA KÖTÜ DAVRANIŞTAN AİLE SORUMLU

    Aile eğitimini geliştirme yasasına göre çocukların, kanunlara göre kötü veya suç teşkil eden davranış sergilemesi halinde vasiler kınama cezası alacak ve eğitim programına katılmaları zorunlu olacak.

    Çin de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak #1

    KÖTÜ DAVRANIŞLARIN NEDENİ AİLE EĞİTİMİ

    Çin Ulusal Halk Kongresi Yasama İşleri Komisyonu Sözcüsü ergenlik dönemindeki çocukların kötü davranışları için birçok sebep olduğunu, aile eğitiminin eksikliğinin başlıca neden olduğunu dile getirdi.

    Çin de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak #2

    EBEVEYNLERİN SORUMLULUKLARI ARTIRILACAK

    Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi oturumunda görüşülecek yasa tasarısında ebeveynlerden çocuklarının dinlenmesi, oynaması ve egzersiz yapması için zaman ayarlanması talep ediliyor.

    Çin de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak #3

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