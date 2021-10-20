Çin'de suç işleyen çocukların aileleri cezalandırılacak

Çin'de hazırlanan yeni yasa tasarısına göre, çocukların kötü davranışları ya da işledikleri suçlardan ebeveynleri ve vasileri sorumlu tutulacak.

Çin'de hazırlanan yasa tasarısıyla çocukların kötü davranışları ya da işlediği suçlar için ebeveynlerin ceza alması planlanıyor.

SUÇ YA DA KÖTÜ DAVRANIŞTAN AİLE SORUMLU

Aile eğitimini geliştirme yasasına göre çocukların, kanunlara göre kötü veya suç teşkil eden davranış sergilemesi halinde vasiler kınama cezası alacak ve eğitim programına katılmaları zorunlu olacak.

KÖTÜ DAVRANIŞLARIN NEDENİ AİLE EĞİTİMİ

Çin Ulusal Halk Kongresi Yasama İşleri Komisyonu Sözcüsü ergenlik dönemindeki çocukların kötü davranışları için birçok sebep olduğunu, aile eğitiminin eksikliğinin başlıca neden olduğunu dile getirdi.

EBEVEYNLERİN SORUMLULUKLARI ARTIRILACAK

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi oturumunda görüşülecek yasa tasarısında ebeveynlerden çocuklarının dinlenmesi, oynaması ve egzersiz yapması için zaman ayarlanması talep ediliyor.