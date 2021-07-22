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    Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor

    Milyonlarca kişinin etkilendiği selde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 oldu. Ekipler, felaketten etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 11:44
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    Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor

    Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor.

    Resmi verilere göre, Asya ülkesindeki yıkıcı felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e yükseldi.

    3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

    Sel sonrasında çamurla kaplanan eyalette temizlik çalışmaları da başladı. Su altında kalan sokaklar, metro istasyonları ve çöken yollarda çalışmalar sürüyor.

    Yetkililer, felaket nedeniyle 200 bin kişinin yerinden olduğunu, 3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini söyledi.

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    ÇİN'DE SEL FELAKETİ

    Şiddetli yağışların bu hafta devam edeceği öngörülüyor. Çin hükümeti, yerel makamlara selden etkilenen bölgelerde iyileştirme yapılması talimatı verdi.

    Guardian'ın haberine göre, Çin, yaz aylarında rutin olarak sel felaketi yaşıyor.

    Ancak hızlı kentleşme ve tarım arazilerinin dönüştürülmesinin yanı sıra kötüleşen iklim krizi bu tür olayların etkisini şiddetlendiriyor.

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