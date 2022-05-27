Çin'deki şiddetli yağış 4 kişinin canına mal oldu

Çin'deki şiddetli yağış 4 kişinin canına mal oldu

Yunnan eyaletinde bastıran yağış sonrası 12 bin hektardan fazla tarım alanı zarar görürken, 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Qiubei'yi şiddetli yağış vurdu.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre aşırı yağış 120 binden fazla kişiyi olumsuz etkilerken, iletişim ve elektrik altyapısında hasar meydana geldi.

Felakette 4 kişi can verdi

Olumsuz hava şartları 27 bin haneyi elektriksiz bırakırken, etkisini sürdüren aşırı yağış sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

12 binden fazla tarıma arazisi zarar gördü

600'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, 12 bin hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri afet bölgelerine sevk edilirken, kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.