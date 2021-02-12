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    Çin'den İngiltere'ye BBC aracılığıyla mesaj

    Çin BBC World News'ün ülkede yayın yapmasını yasakladı.
    • AA
    • 12.02.2021 - 04:53
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 06:04
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    Çin'den İngiltere'ye BBC aracılığıyla mesaj

    Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresinden yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği belirtildi.

    İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN’nin yayın lisansını iptal etmişti.

    ''ÇİFTE STANDART''

    Çin yaptığı Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

    Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırmıştı.

    Çin den İngiltere ye BBC aracılığıyla mesaj #1

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