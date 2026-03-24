Çin'den, İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı

Dünya, gözünü Orta Doğu’ya çevirdi.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 25. gününde devam ediyor.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDEF ALINDI

Çevre coğrafyaları da ateş çemberinin içine alan savaşta yeni açıklamalar ve kararlar ardı ardına geliyor.

Birçok ülkeye sıçrayan ve hedef gösterilen savaşa dair bu kez de Çin tarafından bir açıklama yapıldı.

ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, İsrail'e yönelik drone saldırılarının kapsamı, sıklığı ve yoğunluğun giderek arttığı, bunun can ve mal kayıplarına yol açtığını gündeme getirdi.

Sığınaklara zamanında ulaşamadığı için saldırılardan zarar görenlerin sayısının arttığına işaret edilen uyarıda, vatandaşların ülkeyi en kısa zamanda terk etmeleri gerektiği belirtildi.

GÜVENLİK UYARISI

Çin hükümetinin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşların Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı'ndan tahliyesini organize edeceği bilgisine yer verilen uyarıda, halen İsrail'de yaşayan vatandaşlara, havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler ve diğer kilit altyapı tesisleri ile hassas askeri bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Çin hükümeti, ilk saldırıların ardından İran'daki Çin vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuş, İsrail'deki Çin vatandaşlarına ise ülkeyi terk etme uyarısı yapmazken yalnızca bombalanma riski olan bazı bölgelerden uzak durmaları gerektiğini bildirmişti.