Paylaşım yaptı: Noa Lang'in parmağının durumu...

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya geldiği maçta parmağından sakatlanmıştı.

Parmağında derin bir kesik oluşan Noa Lang, operasyon geçirmişti.

Lang, ameliyat olduktan sonra milli takım için ülkesi Hollanda'ya gitti.

PARMAĞININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Yıldız futbolcu, gece yarısı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Hollandalı oyuncunun sağ el baş parmağının büyük bir sargıya alındığı görüldü.

Öte yandan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Noa Lang ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımızdan Noa Lang’ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul’a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool’da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı’nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang’ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz."