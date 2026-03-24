Erbil’de Peşmerge karargahına hava saldırısı: 6 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Peşmerge Gücü, Erbil’in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınında bulunan Birinci Bölge Komutanlığı’na bağlı Yedinci Bölük Karargahı’nda iki ayrı hava saldırısına maruz kaldı.

6 PEŞMERGE HAYATINI KAYBETTİ

Rudaw televizyonunun aktardığı bilgilere göre, karargahta görevli 6 Peşmerge, saldırılar sonucu yaşamını yitirdi. Saldırılarda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtilirken, saldırının kaynağı henüz tespit edilemedi.

Irak Kürt yetkililer, olayla ilgili ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Saldırının detayları ve sorumlulara ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.