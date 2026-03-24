Orta Doğu'daki savaş küresel yakıt krizini tetikledi: Slovenya'da benzin satışına limit

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarıyla başlayan savaş, 25. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Savaş, dünyanın en kritik enerji geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattı.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARI AŞTI

Küresel petrol üretiminin yaklaşık beşte birinin taşındığı boğazın kapanması, tanker trafiğini durma noktasına getirdi ve petrol fiyatlarını 100 dolar varilin üzerine çıkardı.

Yaşananlar, Avrupa'da yakıt stoklarını hızla eritti.

SLOVENYA'DA YAKIT ALIMINA SINIRLAMA

Savaşın ilk somut yansıması Slovenya'da görüldü.

Slovenya hükümeti, arz güvenliğini korumak ve istasyonlardaki kıtlığı önlemek amacıyla acil durum tedbirleri aldı.

ÖZEL ARAÇLAR EN FAZLA 50 LİTRE ALABİLECEK

Ülke genelinde geçerli olan yeni düzenlemeye göre, özel araç sahipleri günde en fazla 50 litre akaryakıt alabilecek.

Şirketler, ticari araçlar ve çiftçiler ise günde en fazla 200 litre ile sınırlı tutuldu.

Birçok benzin istasyonu zaten kısmi veya tam kapanma yaşarken, zincirler ise daha önce kendi inisiyatifleriyle 30-100 litre arası limitler getirmişti.

İSTASYONLARDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Hükümet, 'küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dağıtım zincirindeki tıkanıklıklar' nedeniyle doğrudan müdahale etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Slovenya'daki istasyonlarda uzun kuyruklar, kapalı istasyonlar ve tedirgin sürücüler görüldü.

"UYGUN FİYAT NEDENİYLE KOMŞU ÜLKELERDEN YAKIT ALMAYA GELİNİYORDU"

İsviçreli bir turist, "Uygun fiyat nedeniyle komşu ülkelerden çok kişi buraya yakıt almaya geliyordu. Şimdi yola devam etmek için benzin arayacağım, yoksa yedektekiyle idare edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bazı istasyonlarda 'kapalı' tabelaları asılı, pompalar sarı bantla kapatılmış halde.

LİMİT GETİREN İLK AB ÜLKESİ OLDU

Slovenya, İran kaynaklı kriz nedeniyle yakıt satışına limit koyan ilk AB ülkesi oldu.

Benzer panik alımlar ve sınır ötesi talep diğer Avrupa ülkelerinde de hissediliyor; ancak henüz resmi kısıtlama açıklanmadı.