ABD'li Demokrat Senatör Hollen: Trump, İran ile görüşmeleri konusunda yalan söylüyor

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail, İran savaşı, 25. gününde devam ediyor.

Çevre coğrafyalara hızla yayılan ve karşılıklı açıklamaların ardı arkasının kesilmediği savaşa dair yeni bir açıklama daha yapıldı.

"ONUN YALAN SÖYLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve taleplerini kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

ULUSLARASI HUKUK VURGUSU

Van Hollen, Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine de değinerek, söz konusu adımın 'uluslararası hukuka aykırı' olabileceğini söyledi.

Bu durumun 'potansiyel savaş suçu' teşkil edebileceği değerlendirmesi yapan Van Hollen, 'savaş suçu işleyenleri sorumlu tutacak sistemlere' ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

5 GÜNLÜK ARA

Dün Trump, İran ile 'çok iyi' ve 'verimli' görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu.

Trump, şu ifadelere yer verdi:

ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum.



Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim.

İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.