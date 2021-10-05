Çin'e ait 4 uçak Tayvan hava sahasını ihlal etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 52 uçağıyla, Tayvan'ın hava sahasını bir kez daha ihlal etti. ABD yaptığı açıklamada bu eylemin provokatif bir girişim olduğunu belirtti.

Çin'den Tayvan'a karşı yeni bir ihlal geldi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 52 savaş uçağının dün Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girmesinin ardından gece 4 uçağın daha bölgede seyrettiği bildirildi.

HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 J-16 savaş uçağının gece saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiğini duyurdu.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, faaliyetlerini izlemek üzere sivil devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerinin devreye sokulduğu bildirildi.

Bakanlık, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinde 52 savaş uçağının ADIZ'ın güneybatı bölgesine girdiğini belirtmişti.

2 GÜNDE 93 UÇAK HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Toplamda 56'ya ulaşan uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanının kutlandığı 1 Ekim Çin Ulusal Günü ve onu izleyen 2 günde toplam 93 uçak, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeyi ihlal etmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

Çin'in Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye yönelik uçuşlarını, uçak sayısını artırarak sürdürmesi, bölgede gerilimin tırmandığının işareti olarak yorumlanıyor.

ABD: PROVOKATİF BİR EYLEM

ABD, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 52 savaş uçağının, Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girmesini "provokatif" bir eylem olarak nitelendirerek, Çin'in Tayvan'a karşı tutumundan dolayı "endişeli" olduklarını bildirdi.