Çin'e ait savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasına girdi

Tayvan, 52 Çin savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Pekin'e tepki gösterilen açıklamada, "Düşmanımızın saldırganlığı karşısında taviz vermeyeceğiz" denildi.

Çin ile Tayvan arasında hava sahası konusunda gerilim tırmanıyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 52 savaş uçağının pazartesi günü hava savunma sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK İHLAL

Açıklamada, Pekin'in ihlalinin şimdiye kadar tek günde yapılan en büyük ihlal olduğu kaydedildi.

SAVAŞ JETLERİ, NAKLİYE UÇAKLARI...

Uçakların Shenyang J-16 ve SU-30 savaş jetleri ile Shaanxi Y-8 askeri nakliye uçakları, Xian H-6 bombardıman uçakları ve erken uyarı ve kontrol uçakları olan KJ-500'lerden oluştuğu belirtildi.

Söz konusu hava araçlarının tümünün, Tayvan'ın hava savunma sahasının güneybatısında sorti yaptığı belirtildi.

TAYVAN'DAN ÇİN UÇAKLARINA UYARI

Tayvan basınında yer alan haberlerde, ülkenin Savunma Bakanlığı, Çin uçaklarını geri dönmeleri konusunda uyarmak için telsiz uyarıları yayınladı ve hava savunma füze sistemlerini devreye aldı.

Bir önceki ihlal, cumartesi günü 39 Çin uçağının Tayvan hava sahasına girmesiyle gerçekleşmişti.

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Ekim ayının başından bu yana Tayvan, Çin uçakları tarafından 145 ihlal kaydetti.

Tayvan Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan bir videoda, hava sahasının korunması kararlılığı vurgulanırken, "Düşmanımızın saldırganlığı ve provokasyonu karşısında asla taviz vermeyeceğiz. Egemenliğimizi savunma kararlılığı sarsılmaz." denildi.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

PEKİN: TAYVAN BİZİM TOPRAĞIMIZ

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.