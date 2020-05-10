Çin'in DSÖ'ye koronavirüs baskısı

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Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemde Çin'in DSÖ'ye "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı iddia edildi.

Ölümcül koronavirüs Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Der Spiegel dergisinin Alman İstihbarat Teşkilatı'na (BND) yakın çevrelere dayandırdığı haberinde, Çin'in, DSÖ'yü koronavirüsün çıkmasından sonra küresel salgın uyarısı yapmayı ertelemeye çağırdığı belirtildi.

"SALGIN UYARISI YAPMASINI ERTELEMESİNİ İSTEDİ"

Haberde, ''21 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı telefon görüşmesinde, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan, virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve bir salgın uyarısı yapmasını ertelemesini istedi." ifadelerine yer verildi.

DSÖ ise iddiaları yalanlandı.