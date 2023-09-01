Çin'in Karadeniz Tahıl Girişimi mesajı: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz Ankara Büyükelçisi Liu, Türkiye'nin dengeli tutumla istişareyi ilerletmek üzere çaba gösterdiğinin altını çizdi. Çinli elçi, "Türkiye ile ilişkilerimiz uluslararası toplum için önemli" dedi.

AA

Türkiye, Rusya'nın çekilmesiyle askıya alınan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden hayata geçirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'daki görüşmesinde tahıl koridorunu ele aldı.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirveden önce gerçekleştirildi.

Ankara'nın girişimlerine dair Çin'den değerlendirme geldi. Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizi ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yönelik çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin çabalarına övgü

Liu, Türkiye-Çin ilişkileri, Çin ekonomisi, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Çin'in tahıl mutabakatına yönelik tutumunun belli olduğunu, her zaman Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabalarını takdir ettiklerini belirten Liu, tarafların diyalog kurarak sorunları çözüme kavuşturması gerektiğini ve uluslararası gıda güvenliğini ortaklaşa koruyabileceklerini dile getirdi.

Yaklaşan Erdoğan-Putin görüşmesini hatırlattı

Liu, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Putin'in görüşmesinde bu sorunun çözüme kavuşturulabileceğini umduklarını söyledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Rusya'nın bazı talepleri ve kaygılarının tamamen karşılanmadığını kaydeden Liu, gıda sorununun Rusya-Ukrayna Savaşı sonucu ortaya çıktığını ve bu sorunun çözülmesi için en kısa sürede diyaloğa ve barışa dönülmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye dengeli tutum sergiliyor"

Liu, Türkiye'nin daima dengeli bir tutum sergileyerek istişareyi ilerletmek için çaba gösterdiğini vurgulayarak ülkesinin, Türkiye'yle eşgüdüm sağlayarak diyaloğu güçlendirmek ve uluslararası tedarik zincirinde ortaya çıkanlar dahil olmak üzere, sorunların çözümü için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

Ankara-Pekin diyaloğu

Çin’in 8 Ocak’ta koronavirüs salgını tedbirlerini tamamen kaldırmaya karar vermesiyle Çin ile Türkiye arasında her alanda iş birliğini canlandırmayı istediklerini aktaran Liu, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çin’in Türkiye’ye yaptığı yardımların iki ülke arasındaki dostluğu gösterdiğini dile getirdi.

Liu, depremden sonra yeniden inşa sürecinde Çin’in gerektiği takdirde elinden gelen yardımı sağlayacağını belirterek 28 Mayıs’taki seçimin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hemen tebrik mesajı gönderdiğini; bunun, Çin tarafından Türkiye ile ilişkilere verilen büyük önemi gösterdiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin 26 Temmuz’da Türkiye’ye yaptığı ziyarette hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü hatırlatan Liu, Vang'ın Fidan ile verimli ve kapsamlı bir görüşme yaptığını belirtti.

Çin-Türkiye ilişkileri önemli

Liu, iki ülkenin de stratejik iş birliği ilişkilerini geliştirme konusunda geniş kapsamlı bir mutabakata vardıklarını aktararak şöyle dedi:

Yeni yükselen ekonomi ve gelişmekte olan ülkelerden Çin ve Türkiye’nin her alandaki iş birliğini derinleştirmek sadece iki ülkenin faydasına değil, bulundukları bölge ve uluslararası toplum için de çok önemlidir.

İki ülke arasında Vang'ın Türkiye ziyareti sırasında varılan mutabakatın yerine getirilmesinin öneminin vurgulayan Liu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde daha üst seviyeye taşınması gerektiğini dile getirdi.

Liu, Çin ekonomisinin de yeniden canlandığını, yatırımların da yavaş yavaş normale döndüğünü söyledi.