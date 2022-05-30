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    Çinli aktris Cing Tien’e yanıltıcı reklam cezası

    Oyuncu Cing Tien, reklam yüzü olduğu zayıflama ürününün tanıtımlarında belirtilen faydaları sağlamadığının anlaşılmasının ardından 7,22 milyon yuan (1,08 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.
    • 30.05.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:13
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    Çinli aktris Cing Tien’e yanıltıcı reklam cezası

    Çin'in popüler film ve dizi oyuncusu Cing Tien’in başı, son oynadığı reklam filmi yüzünden dertte…

    South China Morning Post'un haberine göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Cing'in reklamlarında oynadığı, vücuttaki şeker ve yağı emerek kilonun korunmasına yardımcı olduğu iddia edilen meyve ve sebze aromalı şekerin, “sağlığa belirgin yararı olmadığına” karar verdi.

    1,08 milyon dolar para cezası aldı

    Kararın ardından yerel düzenleyici kurumlar, ürünü piyasaya süren Guangcou merkezli “Infinite Free” adlı üretici şirkete 4,64 milyon yuan (696 bin 500 dolar) para cezası verirken 2,58 milyon yuan (387 bin 300 dolar) değerindeki ürüne el koydu.

    Aktris Cing, ise “yanıltıcı reklam” faaliyeti nedeniyle 7,22 milyon yuan (1,08 milyon dolar) para cezası aldı.

    Şirkete verilen cezadan daha fazla

    Aktrise verilen para cezasının şirkete verilen meblağı aşması dikkati çekti.

    Çin'de reklam yasalarında 2015'te yapılan değişiklikle tüm satış kampanyalarının olgulara dayanması gerektiği belirtilerek, “ünlülerin niteliği düşük ürünlerin tanıtımını yapması” cezaya tabi kılınmıştı.


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