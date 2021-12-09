Çinli astronotlardan uzayda su içme dersi

Shenzhou-13 uzay aracındaki Çinli iki taykonot, öğrencilerle yaptıkları canlı bağlantıyla uzayda nasıl su içtiklerini gösterdi.

Çin Ulusal Uzay Ajansı’nda düzenlenen özel bir konferansta, öğrenciler için ilgi çekici bir ders hazırlandı.

Öğrenciler, Shenzhou-13 mürettebatından iki taykonot ile görüntülü bağlantı gerçekleştirdi.

UZAYDA SUYUN NASIL İÇİLDİĞİNİ GÖSTERDİ

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Çinli 2 taykonot, bir öğrencinin "Uzayda su geri dönüşüm sisteminiz var mı?" sorusu üzerine uzayda nasıl su içildiğini gösterdi.

Çinli astronotlardan öğrencilere uzayda su içme dersi

"EKSİKSİZ BİR GERİ DÖNÜŞÜM SU SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Wang Yaping isimli astronot, "Sorunuz için teşekkürler. Uzay istasyonunda içtiğimiz su, özel olarak geri dönüştürülmüştür. Elimde bir torba geri dönüştürülmüş su var. Uzay istasyonunda, günlük su kullanımını karşılamak için eksiksiz bir geri dönüşüm su sistemine sahibiz. Dünya’da sahip olduğumuz su ile aynı tatta." ifadelerine yer verdi.







