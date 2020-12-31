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    Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun öldü

    Glacier Bro lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü belirtildi.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 09:11
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 09:55
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    Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun öldü

    Tibet’te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan Çinli Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.

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    Fenomen Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı.

    Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.

    Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun öldü VİDEO

    Wang Xiangjun

    Wang Xiangjun

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