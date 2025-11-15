Claudia Fırtınası Portekiz’de can aldı: 1 ölü 28 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Portekiz’de şiddetli yağışlar ve sel felaketine yol açan Claudia Fırtınası, Perşembe günü 2 kişinin ölümüne neden olmuştu. Fırtına, bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor.

HOTRUM CAN ALDI: 1 ÖLÜ, 28 YARALI

Fırtına nedeniyle Portekiz’in güneyindeki Albufeira’da hortum yaşandı. Şiddetli rüzgarlar, saat 11.00–15.00 arasında bölge halkına zor anlar yaşattı. Karavanların bulunduğu bir kamp alanında 85 yaşındaki İngiltere vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yakındaki bir otelde ise 23 kişi hafif şekilde yaralandı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, hayatını kaybeden kadın için taziye mesajı yayımladı ve yaralananlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

SELDE ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Claudia Fırtınası önceki gün Portekiz’in başkenti Lizbon yakınındaki Fernao Ferro bölgesinde yaşlı bir çiftin sel sonucu hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Son gelişmeyle birlikte fırtınanın Portekiz’deki bilançosu 3 ölüye yükseldi.

FIRTINA, İNGİLTERE KIYILARINI DA ETKİLEDİ

Claudia Fırtınası Batı Avrupa kıyılarında etkisini sürdürürken, Galler’de Monnow Nehri’nin taşması nedeniyle tahliye çalışmaları yürütüldü. İngiltere Çevre Ajansı, Monmouth ve çevresindeki 20 mülkün selden etkilendiğini açıkladı. Ülke genelinde 49 bölge için sel uyarısı yapıldı.

Hava şartlarının kısmen sakinleşmesine rağmen, acil durum ekipleri olası risklere karşı hazır bekletiliyor.