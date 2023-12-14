CNN muhabiri Clarissa Ward, Gazze'de yaşadıklarını anlattı Gazze'de İsrail dehşetine birebir tanıklık eden Ward, yaşananları tam olarak anladığını söyledi. Ward, "Tüyler ürpertici ve üzücü bir deneyimdi" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ABD merkezli CNN televizyonunun muhabiri Clarissa Ward, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarını yerinden görmek üzere Gazze'ye gitti.

Ward, Gazze'de tanık olduğu anları "tüyler ürpertici", "üzücü" ve "çok çarpıcı" olarak tanımladı.

Canlı yayına bağlanan Ward, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlık ekibiyle birlikte Gazze'ye giriş yaptığını söyledi.

"Dehşeti gerçekten tam olarak anlıyorsunuz"

Muhabir Ward, bir hastanenin yakınına düzenlenen İsrail saldırısına tanıklık ettiğini söyledi.

Sahada gördüğü tabloyu özetleyen gazeteci, "Gazze'de meydana gelen dehşeti gerçekten tam olarak anlıyorsunuz." dedi.

Vücudunun tamamı alçıya alınan, yanıklarla kaplı çocuklar...

Söz konusu hastanenin savaşın en genç kurbanlarıyla dolu olduğunu söyleyen Ward, şu ifadeleri kullandı:

Şekli bozulan, vücudunun tamamı alçıya alınan, yanıklarla kaplı çocuklar... Kurbanların 3'te 2'si kadın ve çocuklardan oluşuyor.



Hastanenin yanına geldiğimizden birkaç dakika sonra saldırı oldu. İki yaralı getirildi. 13 yaşında bir çocuk, bacağının yarısını kaybetmişti. Ayağı sarkan yaşlı bir adam...

"Çok çarpıcı bir deneyimdi"

Clarissa Ward, hayatın ne kadar zor olduğunu sahada birebir gördüğünü anlatırken, "Tüyler ürpertici, üzücü ve çok çarpıcı bir deneyimdi." dedi.