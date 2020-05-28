CNN, savaşa dönen ABD eylemlerini yayınlamıyor

ABD’de polisin katlettiği George Floyd’un ölümünün ardından savaş alanına dönen ülkenin ana akım medyası, olaylar yokmuşçasına normal akışlarına devam ediyor.

Gözaltına alınırken boğarak öldürülen ABD vatandaşının ölümü, ülke genelinde yakın zamanda dineceğe benzemeyen protestolar başlattı.

Dünden beri, başta Minneapolis olmak üzere ülkenin birçok noktasında başlayan protesto eylemleri, Floyd’un öldürüldüğü noktada şiddetlendi. Kentte göstericilere biber gazı ve plastik mermi sıkılırken akşam saatlerinden itibaren bölgedeki tüm dükkanlar yağmalanmaya başladı.

CNN YUMUŞAK GÜNDEMİNE DEVAM EDİYOR

Tüm dünya gözlerini ABD’ye çevirmişken, ülkenin sözde duyarlı ana akım medyası, yaşanan bu kaos ortamını ısrarla görmezden geliyor.

Ülke medyasının bayrak taşıyıcısı CNN, ne Floyd’un ölümüne ne de savaş alanına dönen sokaklara, ana gündeminde yer vermedi.

Türkiye’de yaşanan herhangi bir olayda bire bin katarak provokatörlük görevi üstlenen, sözde demokrasi savunuculuğu yapan CNN, kendi ülkesindeki demokrasi ihlallerine ise gözlerini tamamen kapattı.

ANA AKIM MEDYANIN HALİ İÇLER ACISI

Ülkenin en büyük yayın kuruluşunda durum böyleyken, ana akım medyada da durum farklı değil.

New York Times, Washington Post gibi basın kuruluşları, artan şiddet olaylarını ne basılı yayınlarına ne de internet edisyonlarına koymayı tercih etmedi.

MANŞETLERDE ABD YOK, HONG KONG VAR

Ana sayfalarını sadece koronavirüs, Hong Kong’ta yaşanan eylemlere ayıran sözde ilkeli yayın organları, tüm dünyaya demokrasi dersi vermeye çalışırken kendi yaşadıkları ikiyüzlülüğü de gözler önüne serdi.

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